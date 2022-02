Eefke Boelhouwers stopt bij Omroep Brabant, Jordy Graat volgt haar op

Radiopresentatrice Eefke Boelhouwers presenteert op donderdag 10 februari haar laatste radioshow op Omroep Brabant. Na ruim 20 jaar maakt ze een nieuwe stap in haar carrière. “Dat is spannend, maar ik ben ervan overtuigd dat er nieuwe avonturen op mijn pad komen”, zegt Eefke.

Eefke heeft een lange staat van dienst bij Omroep Brabant. Als ‘West-Brabants meiske’ kwam ze begin deze eeuw stagelopen en is nooit meer weggegaan. Ze was jarenlang regisseur bij het legendarische ‘Een Robbertje Bartol’ met Rob Bartol, om daarna in 2007 een eigen radioprogramma te krijgen.

Sinds die tijd was ze onafgebroken te horen op de radio. Teamleider Maarten Kortlever: “Eefke hoort er echt bij. Bij ons én bij de luisteraar! Dat wordt wel even wennen straks.” In de laatste uitzendingen van Eefke is er onder andere livemuziek van een aantal artiesten, die de presentatrice een warm hart toedraagt.

Het is aan Jordy Graat om het stokje van Eefke over te nemen. Jordy is al jaren te horen als invaller en maakt samen met Christel de Laat elke zaterdag ‘Graat & De Laat’. Jordy: “De luisteraar zal zich hopelijk snel weer thuis voelen in de middag. Het wordt Keigezellig, met de allerbeste muziek.”

Vanaf maandagmiddag 14 februari hoor je Jordy tussen één en vier uur met ‘Jordy Draait Door’. Hij maakt het programma van maandag tot en met donderdag. Op de vrijdagen hoor je Maarten Kortlever met het nieuwe verzoekplatenprogramma ‘Bel & Bestel’.