Freek (11) laat zien dat hij kan schilderen als Rembrandt

In het centrum van Eindhoven staat een container met daarin drie doeken met een tekening van een deel van Nachtwacht. Willekeurige voorbijgangers wordt gevraagd te komen schilderen. Zij kunnen zo eens voelen hoe het is om in de schoenen van Rembrandt te staan. Freek van Bavel (11) is een van de eersten die met een penseel aan de slag mag: "Dit is zeldzaam. Ik denk dat ik niet zo geweldig ben als Rembrandt, maar ik denk dat er vast iets in zit."

Het project is een onderdeel van het landelijke AVROTROS-programma ‘Het geheim van de Meester’ waarin topexperts het meesterwerk van Rembrandt van Rijn reconstrueren. Eindhovenaren kunnen mee te schilderen aan een publieksversie van een van de beroemdste schilderijen ter wereld en ontdekken of er wellicht een echte Rembrandt in hen schuilgaat.

In het programma 'Het geheim van de Meester' is de reconstructie te volgen. Twee van de vier topexperts van het programma zijn ook in Eindhoven. Een van hen is kunstenares en onderzoeker Lisa Wiersma. Ze was maanden bezig met schilderen. In de container bekijkt ze vol belangstelling hoe de gewone Eindhovenaar het aanpakt.

"We willen de liefde voor het schilderen en de kunst bijbrengen. We hopen dat mensen ontdekken dat dat iets is wat je kunt leren. Dat je het kunt proberen. Freek had al bedacht wat hij wilde doen en hij begon er trefzeker aan."