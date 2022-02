Lindsay's knuffelmuis gaat mee naar de Winterspelen, deelnemers vertrokken

Lindsay van Zundert is woensdag als een van de laatste Nederlandse sporters vertrokken naar Peking. Daar beginnen vrijdag de Olympische Winterspelen. De kunstschaatsster uit Etten-Leur zit in een speciale KLM-vlucht met olympiagangers. De meeste nemen iets speciaals mee naar China.

Lindsay van Zundert vierde dinsdag haar 17e verjaardag, nog steeds is zij de jongste van de Nederlandse delegatie. In Peking wil ze na de korte kür ook de vrije kür schaatsen. Voor haar is het ook belangrijk om te leren met het oog op de volgende winterspelen over vier jaar in Milaan. Wat Lindsay niet vergeten is, is haar knuffelmuisje. “Die heeft ze elke wedstrijd in haar zak want dat geeft vertrouwen en een gevoel van thuis”, zegt haar moeder Chantal.

Lindsay draagt vrijdag bij de openingsceremonie de Nederlandse vlag. Dat moment laat Chantal van Zundert niet geruisloos voorbijgaan. “Met familie, vrienden en andere betrokkenen gaan we samen kijken hoe Lindsay haar droom waarmaakt.”