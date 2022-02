Overlast azc: extra beveiliging en snellere procedures voor veiligelanders

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie.

Meer beveiliging, hekken en versnelde procedures voor veiligelanders. Dat zijn de maatregelen waarmee staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie de overlast en criminaliteit in het asielzoekerscentrum in Budel te lijf wil gaan. "Het is volstrekt belachelijk dat de politie in drie maanden tijd tweehonderd keer moet optreden bij het azc", zei de staatssecretaris woensdag.

De politie moest in actie komen bij kleine zaken, maar ook bij misdrijven als steekpartijen. "Zeker als je weet dat het om een kleine groep overlastgevers gaat, is dat belachelijk", zegt de staatssecretaris. Van der Burg sprak woensdagmiddag met burgemeester Roland van Kessel, Commissaris van de koning Ina Adema en vertegenwoordigers van het COA. De uitkomst van het gesprek waren hardere maatregelen om de overlast en de criminaliteit te beteugelen. 'Snel uitzetten'

"Mensen uit veilige landen zijn voor een deel verantwoordelijk voor de overlast en de criminaliteit. Die krijgen nooit een verblijfsvergunning, maar hebben wel recht op een procedure. De overlastgevers en de criminelen komen boven op de stapel te liggen zodat ze snel kunnen worden uitgezet", zegt de staatssecretaris. "De andere mensen op het azc, de bewoners van het azc en de ondernemers in de gemeente Cranendonck willen snel van deze mensen af. Ze voelen zich niet veilig." Hekken tegen illegalen

Er komen ook hekken rondom het asielzoekerscentrum in Budel. "De hekken zijn bedoeld om illegalen en andere mensen die hier niet thuishoren buiten het terrein te houden. Verder kijken politie en OM naar verboden wapenbezit en andere zaken die niet kunnen." Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) gaat bovendien extra beveiliging inzetten bij het azc voor de veiligheid van de bewoners van het azc en de inwoners van Cranendonck.