Trainer Roger Schmidt stopt na dit seizoen bij PSV

Roger Schmidt is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdcoach van PSV. Na gesprekken tussen de clubleiding en de trainer heeft Schmidt besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. PSV staat op de tweede plek in de Eredivisie.

Directeur voetbalzaken John de Jong had de intentie om het contract van de Duitse trainer te verlengen. “De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren. Hij heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen.”

Roger Schmidt licht zijn besluit later op donderdag toe via de mediakanalen van PSV.

'Logische beslissing'

Omroep Brabant-clubwatcher Yannick Wezenbeek is niet helemaal verrast door het besluit. “Vanuit Schmidt gezien vind ik het een logische beslissing. Hij wilde echt doorpakken om het gat met Ajax te dichten. Ik denk dat Schmidt vindt dat PSV te weinig ambitie toont. Dat sijpelt wel door."

Toch is het wel bijzonder dat hij zijn afscheid aankondigt, vindt Wezenbeek. "PSV heeft onder Schmidt veel spelers gehaald die gemaakt zijn voor het systeem dat hij wil spelen. Dan ga je ervan uit dat hij langer dan twee jaar blijft."

De clubwatcher durft nog geen uitspraak te doen over een opvolger van Schmidt. "De vraag is nu hoe PSV dat gaat oplossen. Weer een Duitse trainer? Of gaan ze bijvoorbeeld weer voor Phillip Cocu? Maar dat is een trainer die een ander type voetbal wil spelen.”

Resultaten

Onder leiding van Schmidt eindigde PSV vorig seizoen op de tweede plaats, op gepaste afstand van Ajax. De ploeg van Schmidt veroverde afgelopen zomer wel de Johan Cruijff Schaal, door de landskampioen uit Amsterdam met 4-0 te verslaan.

PSV bleef aan het begin van dit seizoen steken in de voorrondes van de Champions League en eindigde in de Europa League als derde in de groep. Voor PSV gaat het Europese avontuur nu verder in de knock-outfase van de Conference League.

In de Eredivisie raakte PSV onlangs de koppositie kwijt door een thuisnederlaag tegen Ajax (1-2).