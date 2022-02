Piepklein appartementje maar wel met sauna en fitnessruimte

Foto: Makelaardij Hendriks. Foto: Makelaardij Hendriks. Foto: Makelaardij Hendriks. Het appartementen complex malmö (foto: Makelaardij Hendriks). Volgende Vorige 1/4 Foto: Makelaardij Hendriks.

Een piepklein appartement voor 220.000 euro aan het Besterdplein in Tilburg. Met 33 vierkante meter kan je er net een bank en bed in kwijt. Een pittige vraagprijs, 6667 euro per vierkante meter, maar dan mag je wel gebruik maken van onder meer een sauna en een sportruimte. Je moet ze alleen wel delen met de andere bewoners van het gebouw.

Bas Crommentuijn Geschreven door

Het tweekamerappartement heeft een slaapkamer en een woonkamer. Met een tweepersoonsbed is de slaapkamer wel gevuld. Op de foto’s zie je dat een niet al te grote loungebank ook de woonruimte al aardig vol maakt. De vorige bewoner had niet eens ruimte voor een eettafel.

Foto: Makelaardij Hendriks.

Waar je dan je woonplezier uit moet halen zijn de gedeelde ruimtes in het gebouw. Je hebt bijvoorbeeld een fitnessruimte. Crosstrainers, een loopband en verschillende halters om je zelf mee af te peigeren. Na de work-out pak je je handdoek en loop je naar je ‘eigen’ sauna om daar lekker uit te zweten.

je 'eigen sportschool' (foto: Makelaardij Hendriks).

“Het appartement ligt aan het Besterdplein in Tilburg. Dicht bij de bruisende Spoorzone en vijftien minuten naar het centrum”, vertelt makelaar Koen van der Pluijm. “Voor stadsmensen is dit een ideale locatie. Het is een knusse ruimte waar je jezelf in kan terugtrekken midden in de stad.” Je krijgt een eigen balkonnetje op het zuiden dat precies breed genoeg is om een stoel op kwijt te kunnen. Het gedeelde balkon is een stuk groter. Daar staan ligstoelen om languit van de zon te genieten. Hier kan je ook wat breder uitpakken met vrienden en familie.

Het balkon aan je appartement (foto: makelaardij Hendriks).