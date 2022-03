Zomer wordt belangrijker voor theaters en musea: 'Virusveilig programmeren'

We kunnen weer naar de schouwburg maar de effecten van de coronapandemie blijven zichtbaar (Foto: Jostijn Ligtvoet)

Een avondje lachen in het theater, dansen op muziek van je favoriete band, uren dwalen door het museum... Het ene moment kon alles en het andere was alles dicht. De cultuursector is hard geraakt door de coronacrisis en richt zich nu op de toekomst, een toekomst mét het virus.

Sanne Hoeks & Peter Pim Windhorst Geschreven door

"Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus." Met deze woorden opende minister Kuipers zijn eerste coronapersconferentie. Een gedachte die we steeds vaker horen. De beperkingen zijn opgeheven maar het virus is lang de wereld nog niet uit. Hoe leren we leven met corona? Twee jaar na de eerste Brabantse besmetting gaat Omroep Brabant op zoek naar antwoorden. De theaters zijn inmiddels weer open én goed gevuld. "In de periode dat niks mocht hebben we veel voorstellingen verplaatst naar het voorjaar. Daar zitten ook de hits tussen die helemaal zijn uitverkocht. We hebben weer 800 mensen in de zaal. Daar fleuren wij als organisatie helemaal van op", vertelt Rob van Steen, al tien jaar directeur van Schouwburg Concertzaal Tilburg en een bekende in de Brabantse theaterwereld. Toch denkt hij dat het niet meer wordt zoals vroeger. "We verwachten dat veel grote producties verhuizen naar virusveilige periodes in het jaar, denk aan mei tot en met oktober." Bij zulke voorstellingen zijn heel veel mensen betrokken en die zijn lastiger te verplaatsen als er weer maatregelen nodig zijn. "Midden in de winter programmeer je voorstellingen die financieel minder kwetsbaar zijn."

Schouwburgen komen aan het begin van de zomer met een boekje waarin het programma voor het hele seizoen staat. Maar veel bezoekers houden er al jaren niet meer van hun theaterbezoekjes zo lang tevoren vast te leggen. Van Steen denkt dat die trend door corona sterker wordt. "Grote producties zullen we nog wel vroeg aankondigen en proberen te verkopen, voor kleinere producties is dit minder belangrijk. Gasten kopen steeds vaker kaarten voor de komende week of de week daarop, net zoals je naar de film gaat of uit eten." Van Steen: "De grote vraag op lange termijn is wel of mensen terugkomen in dezelfde aantallen, dat weten we niet. Ik kan me voorstellen dat het publiek denkt: in het najaar komt er misschien weer een nieuwe variant of nieuw virus, dus ik wacht wel even met kopen." Een vrees die wordt gedeeld door burgemeester Paul Depla van Breda. "Willen mensen straks nog wel met 1400 mensen dicht op elkaar zitten, zoals hier in het Chassé? Dat het weer mág, wil niet zeggen dat ze dat ook gaan doen. De pandemie blijft nog lang doorwerken."

Het valt Van Steen op dat bezoekers nu zekerheid willen. "Mensen gaan naar bekende cabaretiers omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. Minder bekende en spannende producties krijgen we in deze tijd moeilijker verkocht. Er zijn natuurlijk altijd nog culturele fijnproevers die voor het avontuur gaan, maar ik ben bang dat die groep nu kleiner is." De directeur verwacht dat veel grote theaters zich meer als festivalorganisatie gaan gedragen. "Wij hier in Tilburg ook. In juli willen we drie of vier weken podia buiten de schouwburg plaatsen. Het theaterseizoen duurt dit jaar zeven weken langer dan normaal. We gaan van alles organiseren op bijzondere locaties, naast wat we normaal al doen in de zalen", vertelt hij enthousiast. Blijft dat in de komende jaren? "Als daar behoefte aan is wel. Maar als alles naar de zomer wordt verplaatst, is er misschien te veel onderlinge concurrentie, ook dat wordt afwachten."

"De zomer was altijd een stuk rustiger dan de winter, dat is nu andersom."