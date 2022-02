Een kijkje in de 112-meldkamer: 'Een ongelofelijke hoeveelheid leed'

De dood van Rien van Kemenade (58) uit Helmond, die doodbloedde nadat hij vijf keer 112 belde, leidt tot veel vragen. Hoe kan het dat iemand die 112 belt, toch geen hulp krijgt? Omroep Brabant sprak een Tilburgse 112-centralist en kreeg een zeldzaam kijkje in de meldkamer. “We krijgen een ongelofelijke hoeveelheid leed te verwerken.”

De centralist weet maar al te goed hoe het er in een 112-centrale aan toegaat. Dat proces verloopt over twee trappen. Eerst komt een 112-beller uit bij een algemeen loket in Driebergen. Die vraagt onder meer naar de regio. Pas daarna wordt een beller doorverbonden naar een echte 112-centralist.

De centralist die Omroep Brabant spreekt, is een oud-brandweerman. Ook werkt hij al dertig jaar in een 112-meldkamer. Hij neemt daar belletjes aan van mensen die hulp nodig hebben van de brandweer. Zijn naam is bij Omroep Brabant bekend, maar hij wil graag anoniem blijven.

Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Niet iedereen is bijvoorbeeld meteen in staat om antwoord op die twee simpele vragen te geven.

Die centralist kan van de brandweer, politie of ambulancedienst zijn. De centralist die Omroep Brabant spreekt werkt in het team van de brandweer. “Als centralist heb ik eigenlijk maar twee doelen”, legt hij uit. “Ik moet binnen één minuut achterhalen wat er aan de hand is én waar het zich afspeelt.”

En zo zijn er wel meer haken en ogen, zegt de centralist. Dat is ook niet raar. De centrale in Driebergen krijgt gemiddeld zo’n 55.000 112-oproepen per week binnen. Een fiks aantal. Toch wordt maar 60 procent van alle 112-telefoontjes daadwerkelijk doorverbonden. Die andere 40 procent bestaat bijvoorbeeld uit broekzaktelefoontjes of plaagbellers.

Een centralist is opgeleid om zulke mensen rustig te krijgen. “Je moet dan wachten tot mensen gekalmeerd zijn. Pas dan kun je eventueel informatie krijgen die nodig is. Want als ik niet weet waar ik hulp naartoe moet sturen, kan ik niets doen. Bovendien weten die mensen achteraf vaak niet meer dat ze me niets verteld hebben. Ze klagen dan dat ik niemand heb gestuurd, terwijl ik niets kon doen.”

“Dat maakt het echt moeilijk”, zegt onze centralist. “Zo zijn er wel meer voorbeelden. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat we als 112-centrale regelmatig gebeld worden door mensen die in een instelling zitten. Die zeggen dat ze hulp nodig hebben terwijl er geen noodzaak is. Eigenlijk moet gewoon hun telefoon worden afgepakt dan.”

De centralist begrijpt de verontwaardiging na het nieuws over Rien. Rien, die door een hersenstaminfarct moeilijk kon praten, werd in oktober dood in een plas bloed gevonden door zijn zus. Later bleek dat hij vijf keer naar 112 had gebeld. Hij kreeg steeds de mededeling: "Let op, u houdt een telefoonlijn bezet.”

“Het is heel ernstig wat Rien is overkomen”, zegt de centralist. “Tegelijkertijd is het belangrijk dat mensen weten dat wij er alles aan willen doen om iemand te helpen. Maar onze baan is lastig. We krijgen veel te verduren. Als je de eerste bent die iemand na iets ernstigs te woord staat, komt er heel veel emotie op je af, terwijl we toch heel vriendelijk en sociaal moeten blijven. Dat is moeilijk, maar wij doen altijd ons best je zo goed mogelijk te helpen.”

