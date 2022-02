Corona wordt 50PLUS Roosendaal fataal: nummer 2, 3 en 4 in het ziekenhuis

Hij was vastberaden om de Roosendaalse gemeenteraad te bestormen met 50PLUS, maar het avontuur van lijsttrekker Gerrit Vruwink draait uit op een sof. Doordat de geplande nummer 2, 3 én 4 met corona in het ziekenhuis liggen, heeft hij niet voor de deadline de handtekeningen rond. “Zo zuur. Dit verzin je niet.”

Alles was al in kannen en kruiken, vertelt Vruwink. “De officiële papieren lagen klaar om ingediend te worden. Alleen de handtekeningen van de kandidaten misten nog.” Juist dat dwarsboomt nu de politieke ambities van de 50PLUS-fractie, die voor het eerst mee zou doen aan de Roosendaalse verkiezingen. “Eerst hoorde ik dat de nummer 2 van de lijst op de ic is beland. Dat gaat niet goed. Heel triest, natuurlijk.”

Maar daar bleef het niet bij. “Even later kwam het nieuws van de volgende twee kandidaten op de kieslijst. Die kennen elkaar goed en hebben elkaar waarschijnlijk besmet.” En dat heeft dus nogal wat gevolgen. “Alleen familie mag op bezoek komen. Dus ik heb nog even geprobeerd via hen die formulieren alsnog getekend te krijgen. Maar uiteindelijk liep dat op niks uit.”