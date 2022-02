Jan (75) kan geen huisarts vinden: 'Echt niemand heeft plek'

Jan Opschoor (75) zoekt al een jaar lang een huisarts dicht bij huis, maar zonder succes. Vorig jaar verruilden Jan en zijn vrouw hun huis in Zaltbommel voor de nieuwe wijk Koningsoord in Berkel-Enschot. Er zitten vier huisartsen in de buurt van hun nieuwe appartement, maar toch is er geen plek.

Hij kan de spreekkamer zowat vanuit zijn woonkamer zien. Helaas blijft het bij kijken. De keuze voor Berkel-Enschot leek perfect voor het stel op leeftijd. "Mijn vrouw rijdt geen auto. Ik wel, maar ik weet niet voor hoe lang." Na lang zoeken konden ze terecht bij een huisarts in de binnenstad van Tilburg. “Maar dat was nooit de insteek. Wij zijn hier komen wonen omdat Koningsoord ouderdomsproof is."

Jan krijgt van assistentes te horen dat hij moet blijven bellen. Dit doet hij dan ook, elke drie weken. “De huisarts zegt dat we bij de zorgverzekeraar moeten zijn. De zorgverzekeraar zegt dat we op een wachtlijst worden gezet, maar dat we daar niet veel van moeten verwachten.” Hij snapt niet hoe het kan. "Er zijn hier in totaal acht huisartsen en nergens komen we tussen. Dat geloof je toch niet?" Toch is het realiteit voor huisartsen in Tilburg. Huisartsenpraktijk Binnenstad krijgt dagelijks de vraag of er écht geen plek is. “We helpen het liefst iedereen, maar dat gaat ten koste van onze eigen patiënten”, laat assistente Anne weten. Het ligt niet alleen aan het personeelstekort. “Er is letterlijk geen plek. We kunnen wel nieuw personeel aannemen maar dat heeft geen zin als er geen ruimte is voor een extra spreekkamer. We kunnen niet groeien.”

Die conclusie trekt ook PrimaCura. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor huisartsen. "Soms gaat de groei van inwoners harder dan de capaciteit van huisartsenzorg," vertelt Herman Savelkoul, projectmanager bij PrimaCura. Samen met de gemeente, huisartsen en zorgverzekeraars proberen ze dit probleem bij te benen. "Het is tijd om meer huisartsen aan de regio te binden en samen met de gemeenten te zoeken naar oplossingen voor huisvesting."



Huisartsenpraktijk De Nijs en van Heugten begonnen om die reden in 2020 een nieuwe praktijk aan de Besterdring in Tilburg. In minder dan een jaar tijd zaten ze vol. “We hebben nu 2500 patiënten, wat eigenlijk al te veel is voor ons”, laat een medewerker van de praktijk weten. Bellers wordt daarom aangeraden om de website van de praktijk in de gaten te houden of de zorgverzekeraar te bellen.

