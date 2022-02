1,5 jaar Roger Schmidt bij PSV: van wisselbeleid tot erkenning

Roger Schmidt heeft nog een paar maanden om van zijn verblijf in Eindhoven een onvergetelijk succes te maken. Al terugkijkend op zijn periode bij PSV vallen diverse zaken op. Van een vreemd wisselbeleid tot misschien toch te weinig erkenning.

Het chagrijn rondom de Duitse oefenmeester werd groter en groter onder de achterban. Vooral rondom zijn wissels in de topper tegen Feyenoord kon de trainer rekenen op veel kritiek. Daarnaast werd thuis tegen de Rotterdammers weer geen topwedstrijd gewonnen. Iets wat ook symbool staat in het tijdperk Schmidt.

Chagrijn In zijn tweede seizoen leek PSV de titelfavoriet te gaan worden. In de voorrondes van de Champions League werd geweldig voetbal op de mat gelegd en ook Ajax werd opgerold in de Johan Cruijf Schaal. Maar na het nipt mislopen van de poulefase van het miljoenenbal kwam de klad er weer in.

De eerste negatieve reacties rondom Schmidt begonnen te komen. Onder andere zijn wisselbeleid werd vaak bekritiseerd. Soms was het terecht maar vaak ook onterecht. De trainer werd in Nederland niet altijd genoeg gewaardeerd. Terwijl het gat, waar Schmidt het zelf ook vaak over had, erg groot was naar Ajax.

Wisselvallig Toch kon PSV in het eerste seizoen niet voldoen aan het hoge verwachtingspatroon. De Eindhovenaren waren te wisselvallig en eindigden uiteindelijk op een tweede plek. Met de kanttekening dat de achterstand tot nummer één, Ajax, te groot was.

Roger Schmidt werd in maart 2020 als grote naam naar PSV gehaald. Het was een trainer die de Eindhovenaren weer terug naar de top moest brengen na magere jaren onder Mark van Bommel en interim-trainer Ernest Faber.

Hij trok zich er niks van aan en ging verder waar hij mee bezig was. Met succes want PSV krabbelde omhoog en stond bij de winterstop bovenaan. Die koppositie is het inmiddels kwijt na het verlies thuis tegen Ajax, maar nog altijd doen de Eindhovenaren mee op drie fronten.

Minimaal één prijs

In Europa werd er in 1,5 jaar Schmidt nog niet goed genoeg gepresteerd. Vorig seizoen was de zestiende finale in de Europa League al het eindstation. Dit seizoen is de ploeg nog actief in de Conference League nadat ze er niet in slaagde om te overwinteren in de Europa League.

In de komende maanden gaat duidelijk worden of Schmidt en PSV een succes zijn geweest. Daarvoor zal er minimaal één prijs gepakt moeten worden. Het liefst natuurlijk de landstitel maar ook in de beker ligt de weg vrij naar een finale. In de Conference League lijkt een prijs te hoog gegrepen al zal er goed gepresteerd moeten worden. De prestaties gaan ieder geval bepalen hoe Roger Schmidt de geschiedenisboeken van PSV ingaat.

Voor de camera van PSV vertelt Schmidt over de reden van zijn vertrek: