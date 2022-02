Coronanieuws: 13.634 nieuwe positieve testen in Brabant

16.20

Volgende week komt zorgminister Kuipers met een plan voor de corona-aanpak zoals hij die deze winter en lente voor ogen heeft. Dat is iets later dan eerder was gepland. Dat komt volgens hem omdat hij pas vier weken in functie is en de stappen voor de korte termijn goed wil uitzoeken, zei hij na afloop van de ministerraad.

Later komt hij met een strategie voor de coronabestrijding op de lange termijn, als de pandemie voorbij is. Het is de bedoeling dat de samenleving zich voorbereidt op een situatie waarbij opnieuw een virus opduikt en moet worden bestreden, zei Kuipers. Daarvoor is volgens hem "een bredere weging" nodig en moet niet alleen naar de toegankelijkheid van de zorg worden gekeken.

Uitgangspunt in de strategie is dat de zorg zoveel mogelijk open wordt gehouden voor alle vormen van zorg en "we wegblijven van draconische maatregelen zoals sluitingen en lockdowns".

Alleen een uitbreiding van de zorgcapaciteit is volgens de minister niet voldoende om een toekomstige besmettingsgolf op te vangen. Daarom worden volgens Kuipers met alle sectoren, zoals onderwijs, sport en cultuur, gesprekken gevoerd over wat zij zelf in die gevallen kunnen doen om mee te helpen met het tegengaan van besmettingen.