Coronanieuws: 172 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

05.00

Op de openingsdag van de Olympische Spelen heeft de organisatie nog eens 21 coronagevallen bekendgemaakt. Veertien personen werden positief getest bij aankomst in Peking donderdag. De zeven andere gevallen werden vastgesteld bij deelnemers die al aanwezig waren in de olympische 'superbubbel'.

Het totaal aantal positieve testen is door de nieuwe gevallen op 308 gekomen sinds 23 januari. Van de 21 nieuwe besmettingen zijn er negen van atleten of begeleidingsstaf. Het Duitse olympische team meldde eerder op vrijdag dat er zes atleten positief waren getest na hun aankomst in Peking donderdag. In het Nederlandse team zijn vooralsnog geen coronabesmettingen vastgesteld. De openingsceremonie van de Spelen van Beijing vindt later vrijdag plaats.