Thijs' carnavalskraker in première: 'Met zachte g in plaats van Gooise r'

Thijs neemt het liefst een bierdouche in de kroeg.

Thijs den Ouden uit Amersfoort wil Brabander worden en onderdeel van zijn inburgeringscursus is het maken van een heuse carnavalskraker. Vrijdagmorgen ging het nummer 'Bierdouche' in première in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. "Mijn grote droom is om in 3 Uurkes Vurraf op te treden, maar dan moet het nummer wel eerst een hit worden", vertelt Thijs.

Thijs wil heel graag een echte Brabo worden, maar hij moet nog veel leren voordat hij er helemaal bij hoort. Als een heuse 'kakker' met een Gooise r begon hij als stagiair op de redactie van Omroep Brabant en tegenwoordig is hij daar bureauredacteur. "Jij bent niet van hier", kreeg hij de afgelopen maanden regelmatig te horen. "Mensen keken me raar aan als ze me hoorden praten. Ik begreep in het begin ook niets van typische carnavalszaken dingen als tonpraten of 3 Uurkes. Op 11 november vroeg ik op de redactie of we nog aandacht gingen besteden aan Sint-Maarten. Ik werd raar aangekeken: 'Het is Elfde van de Elfde!' Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Op dat moment zei ik tegen collega's: 'Ik wil Brabander worden!'"

"Het idee ontstond onder de douche."

De zoektocht van Thijs om Brabander te worden is te zien in een YouTube-serie. Een van taken op zijn takenlijst is het maken van een carnavalskraker. Het nummer kreeg de titel 'Bierdouche'. "Het idee ontstond onder de douche. Stel we mogen straks carnaval vieren, dan wil ik niet naar huis om te douchen. Ik wil zo lang mogelijk in de kroeg blijven, dus neem ik een bierdouche. We hebben carnavalsartiest Peter Selie benaderd om mee te werken. Hij was laaiend enthousiast." De videoclip van 'Bierdouche':

De vuurproef was natuurlijk het inzingen van het nummer. "Ik heb geprobeerd om Bierdouche het met een zachte g te zingen, maar dat viel niet altijd mee. Ik heb bij de opnames de zin 'de groeten aan je moeder' wel zeven keer opnieuw moeten inzingen." Thijs is tevreden over het eindresultaat. "Héél tevreden zelfs. Het zingt lekker mee. Als iedereen het gaat bekijken en luisteren op YouTube of Spotify dan wordt het misschien wel een hit. Dinsdag om vijf uur verschijnt de making of van Bierdouche op YouTube. Handdoek en bedankt!" In aflevering 2 van ‘Thijs wil Brabander worden’ gaat Thijs aan het werk op een boerderij.