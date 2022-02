Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Geboortegolf: de babyteller staat op 10 in ZooParc Overloon

ZooParc Overloon beleeft een ware geboortegolf. Met drie boshonden, vier Aziatische kleinklauwotters en drie Afrikaanse pinguïns staat de babyteller op tien. De dierentuin is erg blij met de geboortes, want deze dieren zijn in het wild kwetsbaar of worden zelfs bedreigd.

Vooral de geboorte van de boshonden, een roofdiersoort, noemt ZooParc 'erg bijzonder'. Het is namelijk voor het eerst dat er kleintjes van deze soort zijn geboren in het park. "Daarnaast zijn deze dieren maar op drie plekken in Nederland te zien”, vertelt hoofddierenverzorger Steven van den Heuvel.

De drie jonge boshonden zijn mannetjes en het gaat erg goed met zowel moeder Kima als met de puppy’s. De kleintjes zitten nu nog in hun binnenverblijf. Zodra het warmer wordt, zullen ze ook hun buitenverblijf gaan verkennen. Boshonden komen van nature voor in de natte en bosachtige gebieden van Centraal- en Zuid-Amerika. Aziatische kleinklauwotter

De Aziatische kleinklauwotter leeft in het wild in Zuid-India en in Zuid-China. Ook deze moeder en vier jongen maken het goed. De kleintjes zijn al geregeld buiten te zien.

De Afrikaanse pinguïn leeft oorspronkelijk in Zuidwest-Afrika. In het dierenpark zijn nu drie kleintjes uit hun ei gekropen. "We zijn erg blij met de geboorte van de pinguïns, want in het wild wordt deze soort bedreigd. Dit komt omdat het leefgebied van de dieren verdwijnt door onder andere oliedumpingen op zee en overbevissing”, vertelt Van den Heuvel.