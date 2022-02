Moeder Chantal is zó trots op dochter Lindsay die Nederlandse vlag draagt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lindsay draagt vlag tijdens openingsceremonie Winterspelen: 'Zo trots!'

De Olympische Winterspelen in Peking zijn officieel van start gegaan. Blikvanger tijdens de openingsceremonie was Lindsay van Zundert uit Etten-Leur. De 17-jarige kunstschaatster droeg samen met Kjeld Nuis de Nederlandse vlag. Moeder Chantal: "Geweldig, toch? Daar zijn we enorm trots op!"

Met een glimlach van oor tot oor kijkt de moeder van Lindsay op een groot scherm naar de openingsceremonie. Vrienden en familie van Lindsay zijn naar de ijsbaan in Breda gekomen om dit bijzondere moment samen te beleven. Hier zette Lindsay op haar zevende voor het eerst stapjes op het ijs. Een bijzondere plek, waar ze op slag verliefd werd op kunstschaatsen. "We waren in de Winter Efteling en ze wilde niet weg bij dat ijsbaantje. Toen hebben we haar als verrassing een proefles in Breda gegeven. En toen ging het snel: van trainen naar wedstrijden", vertelt moeder Chantal.

Ik denk dat wij zenuwachtiger zijn dan Lindsay zelf. Kippenvel!

Nu doet ze dus als jongste Nederlandse atlete mee aan de Olympische Winterspelen, waar ze ook nog eens de driekleur mag dragen. Ook opa Geert en oma Sonja zijn er op afstand getuige van. "Het is zo bijzonder. Vanmorgen heel vroeg spraken we haar. Toen zat ze op de fiets en ging het goed met haar", zegt Sonja. Geert vult aan: "Ik denk dat wij zenuwachtiger zijn dan Lindsay zelf. Kippenvel!" Vlak voor Lindsay haar opwachting maakt, belt moeder Chantal nog even in. "Kusjes aan iedereen!", is de krachtige boodschap van de Brabantse kunstschaatster aan alle aanwezigen.

Vanaf dat moment gaat de focus van telefoonscherm naar groot scherm, waar de openingsceremonie op te zien is. Even veert iedereen op als een rood-wit-blauwe vlag te zien is. Met gelach als snelle opvolger. "Het is de Luxemburgse!"

Het is een droom die uitkomt, voor ons als familie, maar ook voor Lindsay zelf.