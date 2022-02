Het gaat 24 uur regenen: plaatselijk 25 millimeter

Het gaat regenen in Brabant en niet zo'n beetje ook. Met name zaterdagavond en zondag worden nat. Plaatselijk kan er tot 25 millimeter vallen.

Volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza valt het zaterdagochtend en middag nog mee. "Zaterdag is er overdag nog niets aan de hand", vertelt ze. "Het regent weinig of niet, er staat een matige wind vanuit het westen en met temperaturen van 8 of 9 graden is het weer best zacht."

'Hele nacht door'

Maar dan gaat het los. Na de middag neemt de bewolking gestaag toe boven Brabant totdat een bijna onophoudelijke stortbui losbarst.

Vanuit het noorden zal het bijna 24 uur lang blijven regenen. "Het begint 's avonds maar gaat de hele nacht door. En dan ben je er de volgende dag nog niet vanaf, want de regen blijft tot zondagavond slepen boven Brabant", zegt Woei.

Ook zondagochtend en -middag blijft dus regen vallen. De meeste regen valt, vermoedt Woei, in het noorden en oosten van de provincie. Pas later op de avond klaart het weer op, maar ook dan komen er nog een paar buien voor.