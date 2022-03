Festivals virusbestendig maken is niet simpel: 'Maar we gaan het doen'

Festival Harmony of Hardcore in Erp.

Een weekend lang genieten van je favoriete bands en biertjes drinken op de festivalcamping tot in de late uurtjes. Het was geen goed idee toen het coronavirus Nederland in z'n greep had. Inmiddels zijn de beperkingen opgeheven en kunnen we weer losgaan op Paaspop en 7th Sunday Festival. Maar is de festivalsector bestand tegen nieuwe virussen in de toekomst?

Sanne Hoeks & Peter Pim Windhorst Geschreven door

"Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus." Met deze woorden opende minister Kuipers zijn eerste coronapersconferentie. Een gedachte die we steeds vaker horen. De beperkingen zijn opgeheven maar het virus is lang de wereld nog niet uit. Hoe leren we leven met corona? Twee jaar na de eerste Brabantse besmetting gaat Omroep Brabant op zoek naar antwoorden. De festivals barsten binnenkort weer los, maar of alles als vanouds wordt is nog maar de vraag. Peter van der Aalst, opleidingsmanager en docent Leisure en Events aan Breda University of Applied Sciences, heeft zijn bedenkingen. "Het virus gaat niet meer weg, er kunnen weer nieuwe varianten of andere virussen opduiken. We moeten leren flexibel om te gaan met wat ons overkomt en accepteren dat het leven niet maakbaar is. Dat is een van onze grootste uitdagingen." De docent vindt het lastig om de festivalsector virusbestendig te maken. "Festivals hebben een relatief lange voorbereidingstijd. Er moet van tevoren veel worden geïnvesteerd en als het niet doorgaat, kunnen bezoekers hun geld terugvragen. Het is superrisicovol. Maar een festival is nu eenmaal een festival: het blijven veel mensen die naar veel podia komen waar artiesten optreden." "Dus om de sector bestendig te maken, moet je eigenlijk alles daaromheen toekomstbestendig maken. We moeten de zorgcapaciteit op orde hebben en lockdowns zien te voorkomen."

"We moeten niet te vroeg juichen. Het wordt geen normale festivalzomer."

Johan Dortmans, bestuurslid van het Brabantse evenementencollectief Front of House, is blij met de versoepelingen. "Maar veel mensen hebben nog wel een trauma overgehouden aan de afgelopen twee jaar. We moeten niet te vroeg juichen. Het wordt geen normale festivalzomer, het wordt spannend op veel vlakken, dat hoor ik van veel organisatoren in de branche." Stichting Front of House, die meerdere evenementen en leveranciers vertegenwoordigt, is druk bezig met een heropeningscampagne van de festivalbranche onder de naam 'Brabant Bouwt Feest', gesteund door de provincie. De festivalkaartjes gaan inmiddels als warme broodjes over de toonbank. Nu de festivals deze zomer door lijken te gaan, lopen organisatoren tegen een ander probleem op. Dortmans: "Heel veel professionals zijn vertrokken, maar je moet genoeg personeel hebben om een veilig evenement te organiseren." Het gaat niet alleen om beveiligers en hulpverleners. "Als je te weinig barpersoneel hebt, wordt het ook chaos."

"Festivals worden vaak begroot op het idee dat ze uitverkocht zijn."

Een spannende tijd dus. Leveranciers en festivalorganisatoren moeten nauw samenwerken en elkaar op de hoogte houden: "Als je als festival 200 man barpersoneel nodig hebt en twee weken van tevoren blijkt dat de leverancier die belofte toch niet waar kan maken, zit je in de problemen. Ik kan echt niet inschatten hoe dat gaat lopen." Om de risico's op te vangen is het volgens Van der Aalst belangrijk dat de sector een permanent garantiefonds krijgt. "In ieder geval voor de komende jaren, totdat het duidelijk is hoe dit virus zich ontwikkelt. Festivals worden vaak begroot op het idee dat ze uitverkocht zijn. Als je dan door maatregelen het bezoekersaantal terug moet schroeven, is dat eigenlijk niet te doen."

"De veiligste optie is nu om Nederlandse artiesten te boeken."

Is de festivalsector door corona blijvend veranderd? "Er is steeds meer bewustwording over het belang van hygiëne. Ook de relatie tussen organisaties en leveranciers verandert. Het wordt steeds belangrijker om de voorwaarden goed op papier te zetten voor de leveranciers en organisatoren", zegt Dortmans van Front of House. Van der Aalst: "Wanneer het virus achter ons ligt, wordt het weer als vanouds. Maar ik kan me wel voorstellen dat er veranderingen zijn in programmering. Je kunt je als organisatie meer richten op nationale of Europese acts, omdat dat meer zekerheid biedt. Acts van buiten Europa kunnen nieuwe virussen met zich meebrengen en veel Amerikaanse acts toeren voorlopig nog niet. De veiligste optie is nu om Nederlandse artiesten te boeken, maar niet alle festivals zijn daarop gericht. Dan krijg je een totaal ander concept en dat moeten de organisatie en het publiek wel willen."

"De festivalsector is gewend om met onzekerheden om te gaan."