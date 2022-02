Roger Schmidt wil niet zeggen waarom hij PSV verlaat: 'Persoonlijke reden'

Normaal gesproken gaat het vrijdagse persmoment van PSV-trainer Roger Schmidt over de wedstrijd van het weekend, maar deze keer was niets minder waar. Een half uur lang werden er vragen gesteld over het besluit van Roger Schmidt om aan het einde van het seizoen te stoppen. De antwoorden bleven eentonig.

Het klinkt een beetje vaag en dus kon de pers een halfuur lang speculeren. Maar het was niet het transferbudget, een gebrek aan ambities of andere zaken. Alleen bij de vraag of het misschien aan respect ontbrak in Nederland twijfelde de trainer. Maar al snel verdedigde hij zich met het feit dat het onderdeel is van voetbal. Het is en bleef een persoonlijke beslissing.

Schmidt gaf aan dat hij om persoonlijke redenen PSV gaat verlaten. "Er is niks speciaals met de clubs of voorwaarden. Ik ga de club verlaten vanwege persoonlijke redenen."

Waarom vertrekt de trainer dan toch deze zomer? Een echt antwoord kreeg de aanwezige pers niet. De Duitser gaf aan dat aan het einde van het seizoen het juiste moment is om door de voordeur te vertrekken. "Altijd als ik bij een club begin heb ik één doel en dat is de club goed achterlaten. We zijn overtuigd dat we dit seizoen op topniveau gaan eindigen."

"Ik ben verdrietig over het feit dat ik deze zomer ga vertrekken maar ik sta volledig achter deze beslissing. Ik heb er ook heel lang over na moeten denken."

De gentleman die Schmidt altijd is komt naar boven, zeker als het gaat over de club. "Vergeet niet dat deze club in Europa heel hoog aangeschreven staat. Dat is misschien in Nederland anders, maar voor mij is het een grote eer om hier te mogen werken."

Ondanks een halfuur aan vragen kwam er dus geen concrete reden voor het vertrek van de Duitse oefenmeester. Hij zei opgelucht te zijn dat het hoge woord er nu uit was zodat het weer over voetbal kon gaan. Er staat immers morgenavond weer een wedstrijd op het programma. "We gaan ons nu focussen op de komende weken. Het wordt heel druk maar ik zie in alle drie de competities genoeg kansen voor ons liggen."

Daarmee doelde hij op de wedstrijden in de competitie, KNVB Beker en Conference League. Als hij als trainer door de voordeur wil vertrekken, zal hij daar wel degelijk goed zal moeten presteren. Dat zal Schmidt als geen ander weten, al hield hij dat heel goed verborgen.