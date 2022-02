PSV'er Yorbe Vertessen vindt zichzelf misschien wel te lief als voetballer

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vertessen als jonge voetballer bij zijn amateurclub

Vlaming Yorbe Vertssen (21) speelt al dertien jaar bij PSV. Stap voor stap kwam hij dichter bij het eerste elftal. Nu zit hij bij de vaste kern en is hij met regelmaat belangrijk voor de ploeg. Het enige wat nog ontbreekt is een vaste basisplaats. Hoewel de jonge Belg weet dat hij er klaar voor is, blijft hij geduldig.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Hij is de clubtopscorer van PSV maar toch kan hij niet wekelijks rekenen op een basisplek. Het wringt bij Yorbe Vertessen die eigenlijk ook niet weet wat hij nog kan doen. “Sommige mensen zeggen dat ik bij de trainer aan moet kloppen, maar dat kan ook weer tegen je gaan werken. Ik vind het persoonlijk ook moeilijk om zoiets te vragen aan de trainer.” Het siert de Belg die erkent dat hij misschien wel te lief is als voetballer. “Dat is ook het grote verschil tussen Brabanders en Belgen. Hier zegt iedereen waar het op staat. Ze zijn open en kunnen alles met elkaar bespreken. Dat is in België heel anders. Ik liet vroeger ook veel makkelijker over mij heen lopen. Ik kan nog wat leren van de mentaliteit hier.”

"Ik ben tegenwoordig ook wat sneller op mijn teentjes getrapt"

Maar in de afgelopen dertien jaar heeft Vertessen steeds meer geleerd voor zichzelf op te komen. En hoewel hij niet bij de trainer zou gaan klagen over zijn reserverol, kan de aanvaller er goed chagrijnig van zijn. “Ik ben tegenwoordig ook wat sneller op mijn teentjes getrapt. Als ik niet mag spelen terwijl ik het in mijn ogen wel verdien. Maar dan ga ik juist alleen maar harder werken.” Het verhaal van de Belg is allesbehalve een klaagzang. Hij weet als geen ander dat er nog genoeg verbeterpunten zijn en is daarom ook geduldig. “Als ik vervelend ga doen of ongeduldig word, gaat het juist tegenwerken. Ik laat me niet gek maken.”

"Als ik hier weg zou moeten gaan, zou ik dat heel moeilijk vinden"