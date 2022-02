KMA-cadetten wandelen met ouderen: 'Zo heeft het leger tenminste nut'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Cadettendag van de KMA

Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda Officieren zijn vrijdag met bewoners van verpleeghuis Aeneas gaan wandelen door het Zaartpark. Goed ingepakt, tussen de regenbuien door. Cadet Sam voelt zich thuis tussen de bewoners: "Ik heb zelf ook een opa die in een verpleeghuis woont. Wij willen door deze dag laten zien dat we als officiersopleiding echt onderdeel zijn van de stad."

Op de jaarlijkse 'Maatschappelijke Corpsdag' hebben andere officieren in opleiding nieuwe bestrating aangelegd bij het Dieren Opvangcentrum Breda en kleding ingezameld voor het Leger des Heils. De Band of Brothers, de muziekband van het Cadettencorps, trad op verschillende plekken op. De wandeling door het park ging niet bepaald in marstempo. De bewoners van het verpleeghuis aan de Langendijk genieten zo langer van de buitenlucht, want zo vaak komen ze niet buiten. "Zo heeft het leger in ieder geval een functie, in plaats van de hele dag op de kazerne zitten", lacht een bewoner die in zijn rolstoel over de wandelpad wordt geduwd.