Oorlog naspelen in Oost-Brabant met Duitse en Nederlandse militairen

Een tank die voorbijrijdt of een troep militairen in de weilanden. Je zou het volgende week zomaar tegen kunnen komen in het gebied van Uden en Helmond tot aan de grens met Limburg. Er is een Duits-Nederlandse oefening van luchtverdedigers. “Wat we nu simuleren is echt oorlog”, vertelt kapitein Nico.

Voor de missie ‘Cerberus Dagger’ écht kan beginnen, moeten de eenheden eerst bevoorraad worden. “Ze krijgen water en voedsel mee voor de komende drie dagen”, legt Nico uit. Op een rijbaan op de Luitenant Generaal Bestkazerne in Vredepeel, net over de Limburgse grens, staat een truck, met kratten vol water en voedsel. De Duitse en Nederlandse voertuigen rijden voorbij en laden snel hun proviand in. In tijden van oorlog is dat ook de plaats waar bijvoorbeeld brandstof en munitie gehaald wordt. Een gewild doel voor de vijand dus. “Hier omheen zie je verschillende voertuigen staan. Die houden alles in de gaten. Mocht het zijn dat er een dreiging op ons af komt dan zullen zij gaan handelen.”

"We moeten omgaan met mensen en verkeer."

Begin volgende week zullen de eenheden de provincie in trekken. De oefening is bewust niet alleen op het kazerneterrein. “Dat is niet vergelijkbaar met de gewone wereld. We moeten we omgaan met wonen, mensen en verkeer”, legt Nico uit. Of omwonenden dan onderdeel zijn van de oefening? “Het is niet de bedoeling dat ze mee gaan doen”, lacht hij. “Maar de eenheden komen wel anderen tegen. Het is aan hen om te kijken hoe ze daar mee moeten dealen.”

"Vliegtuigen en drones vliegen over."