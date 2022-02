Bewoners misselijk door stank in Moerdijk: 'Ramen en deuren sluiten'

De Haven in Moerdijk (foto: archief).

Bewoners van Moerdijk zitten al de hele middag in de stank. Meerdere mensen belden naar 112 omdat ze misselijk werden en hoofdpijn kregen. De veiligheidsregio is druk bezig te onderzoeken wat er aan de hand is.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kwam vrijdagmiddag rond twee uur de eerste melding binnen van stankoverlast. Gedurende de hele middag bleven er bezorgde telefoontjes naar het noodnummer binnenkomen. Met name uit de regio van de haven in Moerdijk. Een speciaal meetteam van de brandweer doet onderzoek in de haven. Ze gaan langs bij schepen en bedrijven, maar de oorzaak van de lucht is nog niet gevonden. "Omdat het flink waait, is de kans groot dat de lucht zich verder verspreidt. Ook in Zuid-Holland ruiken de mensen iets vreemds", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.