'The Iceman' opgepakt voor 1000 kilo cocaïne tijdens het joggen

Jamie Stevenson (foto: politie).

Een 56-jarige man die internationaal gezocht werd, is vrijdagmiddag aangehouden in Bergen op Zoom. Het gaat volgens bronnen om Jamie Stevenson, ook bekend als 'The Iceman'. Schotse media noemen hem de meest gezochte man van Schotland. Hij werd door de Schotse politie en de National Crime Agency gezocht in verband met een vondst van een ton cocaïne en 28 miljoen 'Etizolam'-pillen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Fieke Nobel Geschreven door