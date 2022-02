De 47-jarige Hermen Vreugdenhil zet na 15 jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Hij was voorzitter van de eenmansfractie van ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten.

Vreugdenhil begon in 2007. "Hoewel we met de ChristenUnie-SGP een kleine fractie waren, wilde ik er zijn voor heel Brabant en alle Brabanders", vertelt hij.

Inzet

In al die werkzame jaren heeft Vreugdenhil zich ingezet voor een eerlijk beleid voor boeren en voor natuur. Ook maakte hij zich hard voor de beschikbaarheid van gratis openbaar vervoer voor mbo-scholieren en het bouwen van woningen voor ouderen en jongeren. "Het vuur is zeker nog niet geblust en er is nog veel werk te doen in de Brabantse politiek. Maar het is nu tijd voor wat anders."

Hij gaat nu aan de slag als directeur en regiocoördinator van het collectief Rivierenland. Die organisatie zet zich samen met natuurvereningen, boeren en burgers in voor het behouden van het landschap in het rivierengebied.

Zijn functie als fractievoorzitter wordt overgenomen door Henk van Zelst. Hij hielp Vreugdenhil hiervoor al 2,5 jaar als burgerlid van Provinciale Staten.