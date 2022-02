Debutant Hilterman scoort, maar NAC speelt gelijk tegen Roda JC

NAC heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen Roda JC. In het eigen Rat Verlegh Stadion in Breda werd het 2-2. NAC hanteerde in het duel tegen de Limburgers een nieuwe speelstijl. Dat leverde een punt op, maar vooral veel leuker voetbal.

Het had weinig gescheeld of NAC stond in eigen huis, sinds lange tijd eindelijk weer eens met wat publiek, al na één minuut spelen met 1-0 achter. Het bezoekende Roda sneed na het eerste fluitsignaal dwars door de NAC-verdediging heen, maar keeper Nick Olij kon ternauwernood redden op de inzet van Xani Emmers.

Andere speelwijze

Het was waarschijnlijk even wennen voor de Bredase ploeg, want coach Edwin de Graaf had voor een andere speelwijze gekozen. Ingegeven door het vertrek van middenvelder Thom Haye (Heerenveen) en de komst van spits Jeredy Hilterman (FC Emmen) had hij gekozen voor een ander spelsysteem. Met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee aanvallers, een op papier aanvallende koers.

Toch was het pas vanaf de 19e minuut dat de met 6100 NAC-supporters bevolkte tribunes voor het eerst in vuur en vlam stonden. NAC kreeg achter elkaar een serie enorme kansen. Na Ody Velanas faalden de nieuwkomers Nadufal Bannis en Jeredey Hilterman om te scoren. Niet veel later had Kaj de Rooij een wereldkans, maar ook die bal ging er niet in. .

Hoewel het verdedigend af en toe nog wat broos oogde, maar doelman Olij stond zijn mannetje stond, was NAC in de eerste helft de bovenliggende partij. Bovendien is deze speelstijl leuk om naar te kijken.

Twee goals in een minuut

Tien minuten na rust werd de aanvalsdrift van NAC dan toch beloond. Debutant Jeredy Hilterman was de man die de ban brak, hij kopte raak vanuit een corner. De vreugde over de 1-0 was groot, maar duurde maar kort. Tijdens de eerst opvolgende aanval kreeg NAC het deksel op de neus en kwamen de Limburgers via Dylan Vente meteen weer op gelijke hoogte, 1-1.

Een domper voor NAC, want die ploeg heeft de punten hard nodig om aan het einde van de rit de play-offs te kunnen spelen. Voorafgaand aan het duel tegen Roda JC stond de ploeg al elf punten achter op de nummer acht en hoewel er nog twee Jong-ploegen voorstaan, hijgen er een paar clubs nadrukkelijk in de nek van NAC.

Weer twee doelpunten in korte tijd

Aangemoedigd door het publiek bleef NAC in die tweede helft dan ook nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Die kwam er uiteindelijk niet en NAC moest tegen de verhoudingen in zelfs buigen voor Roda JC. In de 83e minuut kon Daryl Werker bij de tweede paal namelijk een corner binnenkoppen, 1-2.

Toch was het nog niet gedaan, want in de 90e minuut kwam NAC alsnog langszij omdat Ody Velanas van afstand raakschoot, 2-2. NAC moest het uiteindelijk met een punt doen. Dat was misschien teleurstellend, maar toch was er ook wat winst behaald. De nieuwe speelstijl bracht namelijk veel leuker voetbal..