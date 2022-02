112-nieuws: automobilist rijdt fietser aan • 18 kilo lachgas in auto

00.05

Een auto is vrijdagavond rond halftwaalf in een sloot beland langs de Stadionstraat in Breda. De bestuurder kwam volgens een 112-correspondent van de parkeerplaats bij het NAC-stadion en reed vervolgens rechtdoor over de stoep, zo het water in. Hoe dit kon gebeuren wordt onderzocht. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald.