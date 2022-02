112-nieuws: commotie in ouderencomplex • bestuurder rijdt bijna terras op

10.19

Een 54-jarige man is vrijdagavond aangehouden in Oud Gastel, nadat hij schoot op twee agenten. Die zaten in een auto voor zijn huis. De agenten - in burger - wilden onderzoek doen na meldingen over een mogelijke hennepkwekerij. De agenten reden na de beschieting snel weg. Korte tijd later werd de man met getrokken wapens aangehouden. In zijn huis werd geen hennepkwekerij gevonden.