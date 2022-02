Saskia en Jeroen verkopen hun zelfontworpen droomhuis mét speakerwand

Foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot. (Foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot) (Foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot) (Foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot) (Foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot) Volgende Vorige 1/5 Foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot.

Een wand bestaande uit tientallen speakers springt meteen in het oog in de eethoek van deze villa in Oirschot. Na vijfeneenhalf jaar woonplezier nemen Saskia en Jeroen van Wezel afscheid van hun zelfontworpen huis. En dat doen ze met pijn in het hart, want naast de opvallende muur wordt de nieuwe bewoner eigenaar van nog meer opvallende details.

Evie Hendriks Geschreven door

De villa aan het Slingerbos in Oirschot staat sinds twee maanden te koop op Funda voor 1.250.000 euro. Het huis doet de straatnaam Slingerbos eer aan, want slingeren kun je er zeker. "Mijn man heeft het huis ontworpen en hij vindt gezelligheid en een speels effect erg belangrijk", vertelt Saskia.

Jeroen en Saskia.

"Ik durf ook te zeggen dat we best sportief zijn dus we wilden graag een klimrek aan de houten balken in de woonkamer vastmaken. Turnringen bleken een leuke toevoeging. Als er vriendjes van onze kinderen binnenkomen, hangen ze binnen de kortste keren in de ringen", lacht ze.

In de woonkamer hangen turnringen aan een klimrek (foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot).

Een andere authentieke toevoeging aan het interieur vindt het stel de speakerwand. "We waren op zoek naar een scheiding tussen de eethoek en de speelhoek voor de kinderen. Toen een vriend van mijn man zijn muur vol muziekboxen weg wilde doen, greep hij zijn kans." Geïnteresseerden hoeven zich alleen geen zorgen te maken over gehoorschade. "Van de 59 speakers in de muur zijn er maar twee aangesloten op de stereotoren, want je wordt er niet vrolijk van als ze allemaal aanstaan."

De speakerwand is een goede manier om de eethoek van de speelhoek te scheiden (foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot).

Wat het huis nog meer onderscheidt van andere huizen is de 'omgedraaide indeling'. Zo woon je in het bovenste gedeelte van het huis, maar slaap je in het souterrain van de villa. In dat benedengedeelte zijn twee badkamers, een jaloersmakende kastenwand en vier slaapkamers met uitkijk op de patio te vinden.

De slaapkamers in het souterrain van het huis (foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot).

Naast een patio is er een zonnig terras met uitkijk op de groene tuin. En zelfs op het terras loopt het gebruik van de houten balken door.

Op het terras loopt het gebruik van hout door (foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot).

Verder maakt het schuin lopende dak het huis uniek. Ook het puntraam boven de leefkeuken is karakteristiek voor het huis. En met een beetje geluk schijnt 's nachts de volle maan door het raam heen.

Maanlicht schijnt naar binnen door het puntraam boven de keuken (foto: Lelieveld Makerlaardij Oirschot).