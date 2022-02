Coronanieuws: samenwerkingsverband wil meer uitleg coronaregels Marokko

23.13

De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs (CTB) heeft in twee dagen meer dan 300.000 handtekeningen gekregen. De oproep aan het kabinet-Rutte ging vrijdag in de lucht. Zaterdagavond rond elf uur ging de teller over de 300.000. Het was zaterdag zo druk dat de webpagina soms even vastliep.