Korenmolen Twee Gebroeders is zo lek als een mandje: 'De muren zien groen'

“Als mensen hier binnenlopen schaam ik me dood hoe het eruit ziet”, vertelt de gepassioneerde molenaar Sven Verbeek van de historische molen De Twee Gebroeders. Ook zondag is het weer raak: het regent dat het giet. “Het water loopt hier aan de binnenkant langs de muren naar beneden. De muren zijn door het vocht groen, grijs en zelfs roze uitgeslagen. Ik moet emmertjes neerzetten om de boel nog een beetje droog te houden.”

“Omdat ik met voedselbereiding bezig ben moet ik me uiteraard houden aan de strenge hygiënevoorwaarden in ons vak. Nu lukt het nog, maar hoe lang dat dat nog goed gaat weet ik niet. Ik blijf ervoor knokken, maar meel en vocht gaan nou eenmaal niet samen. De muren zijn hier groen uitgeslagen en de balken zien wit van de zwammen.”

Rijksmonument De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg heeft al jarenlang een gigantisch vochtprobleem. Maar het is niet alleen een monument, het is ook de molen waar Verbeek graan maalt voor bakkers in de buurt.

Het vochtprobleem van de molen is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan, vertelt Verbeek verder. “De molen is toen beschoten en zelfs getroffen door een granaat. Daardoor zijn er haarscheurtjes ontstaan in stenen en voegwerk, daar sijpelt nu het water doorheen. Ze hebben in het verleden van alles geprobeerd om het vochtprobleem aan te pakken. Er is zelfs een keer bijenwas opgesmeerd.”

Om zijn ambachtelijke product te beschermen heeft Verbeek het al gemalen meel aan de droge (oostelijke) kant opgeslagen. “De andere kant is de zuidwestelijke kant, daar waar de regen bijna altijd vandaan komt en het water door de muren heen komt. Het aanbrengen van een coating, een soort regenjas, aan de buitenkant van de molen zou de oplossing zijn.”