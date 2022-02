Platenbaas Van den Berk over succes: 'Charisma moet een artiest hebben'

Het leven tussen muziekartiesten is Adrie van den Berk met de paplepel ingegoten. Hij stond als 12-jarig jochie al bij zijn vader in de platenzaak en nu heeft hij meer dan veertig artiesten als Snollebollekes en Django Wagner onder contract. "Het was nooit mijn bedoeling om het zo uit te bouwen", vertelt hij in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

De familie had twee platenzaken, in Best en Eindhoven, maar pa deed meer dan alleen maar platen verkopen. Zo was hij de manager van de blonde zangeres van George Baker. Adrie nam zijn eigen rol in het familiebedrijf: "Ik deed als 17-jarige de winkel, toen nog samen met mijn broer."

Inmiddels is Adrie van den Berk al 25 jaar de eigenzinnige baas van een van de succesvolste platenlabels voor Nederlandse artiesten, Berk Music Productions in Eindhoven. Eigenzinnig omdat hij zich niets aantrekt van wat de radiozenders in Hilversum draaien. Want dat is in elk geval niet zijn muziek. Succesvol, omdat hij die steun niet meer nodig lijkt te hebben. Hij zag al snel de kansen die streamingdiensten boden en op zijn YouTube-kanaal zijn nu al 370.000 mensen geabonneerd.

Van de Berk heeft zich gespecialiseerd in vrolijke Nederlandstalige muziek. "Je kunt in Nederland wel proberen om tegen U2 te vechten wereldwijd, maar hier hou ik ook van en op een gegeven moment zie je dat hier markt voor is." Een vooropgezet plan om platenbaas te worden met een stal vol artiesten had hij niet.