Hornbach in Tilburg weer vrijgegeven na bommelding

Een filiaal van Hornbach aan de Hestiastraat in Tilburg is zondag aan het eind van de middag ontruimd na een bommelding. Er werd uiteindelijk niets gevonden.

Volgens het Brabants Dagblad kreeg de bedrijfsleider rond 16.30 uur een anoniem telefoontje. Hij zou het pand direct hebben laten ontruimen. Het parkeerterrein was toen al grotendeels leeg en in het pand ging een sirene af.



De politie zette een bomverkenner in om de situatie te peilen. Rond 18.15 uur meldde de politie dat er geen explosief in het pand was aangetroffen en dat de bouwmarkt weer is vrijgegeven.