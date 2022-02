Opwarmen voor PSV-NAC met drie bijzondere bekerduels uit het verleden

PSV en NAC strijden dinsdagavond in Eindhoven om een plaatsje in de halve finale van de KNVB-beker. De thuisploeg is de grote favoriet, maar heeft voor de beker al lange tijd niet meer gewonnen van de Bredase tegenstander. Als opwarmertje vertellen de oud-spelers Willy van de Kerkhof (PSV) en Ati Graaumans (NAC), plus de huidige NAC-keeper Nick Olij over drie bijzondere bekeredities uit het verleden in Die Ploeg Van Toffe Jongen Podcast. Ze kijken ook vooruit naar dinsdagavond.

Op deze dag werd de tot nu toe enige bekerfinale gespeeld tussen beide clubs. Hoewel NAC een jaar eerder de KNVB-beker nog won, walste PSV compleet over NAC heen. In het eentonige schouwspel werd het 6-0 door goals van Gerrie Deijkers, René van de Kerkhof, Willy van der Kuijlen (3x) en Ralf Edström.

"Kees was een tactisch fenomeen", beaamt Van de Kerkhof, die voor PSV in het veld stond. "Hij wist heel goed hoe NAC speelde en de omzettingen liepen wonderwel goed."

"We hadden geen schijn van kans", weet oud-NAC'er Graaumans nog. "Dat kwam door een tactische vondst van PSV-coach Kees Rijvers. Hij had Gerrie Deijkers, die normaal back speelde, op het middenveld gezet. Die liep alles naar de nondeju."

Een magische avond, zo is de herinnering aan deze kwartfinale in Breda. Na een flinke strijd pakte NAC in de verlenging de winst doordat spits Pierre van Hooijdonk een strafschop benutte. Het NAC-stadion stond in vuur en vlam en dat kwam vooral door een supportersactie voorafgaand aan de wedstrijd.

"De nacht voor de wedstrijd hebben we een 250.000-klapper in de grond begraven bij het hek van de B-side", vertelt supporter John de Leeuw. "We hoefden niet over het hek te klimmen. Het stadion was altijd open, maar we moesten wel uitkijken voor de man met zijn bouvier die de boel bewaakte."

"Vlak voor de wedstrijd haalden we het vuurwerk uit de grond en staken het af", vervolgt De Leeuw. "Het gaf zoveel kabaal en rook dat de wedstrijd pas een kwartier later begon. Later schreef een PSV-fan in hun programmaboekje dat ze toen eigenlijk al met 1-0 achter stonden."