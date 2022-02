Twee ongevallen kort na elkaar in Valkenswaard

Op de Luikerweg in Valkenswaard is zondagavond rond acht uur een fietsster aangereden door een automobiliste toen ze de weg overstak. De Belgische chauffeuse probeerde het slachtoffer nog te ontwijken, maar dat mislukte.

Volgens een 112-correspondent bekommerden omstanders zich over de vrouw tot ambulances arriveerden. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Die landde bij de nabijgelegen rotonde van de Zuidelijke Randweg.

De fietsster werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd afgesloten voor onderzoek.

Nog een ongeluk

Even verderop gebeurde rond dezelfde tijd nog een ongeluk, waarbij een auto tegen een boom reed. Volgens onze correspondent had dit niets te maken met het andere ongeval. De schade aan de auto is groot, maar de inzittenden bleven ongedeerd.