Gewelddadige overvaller stompt vrouw, dit is de verdachte

Een 23-jarige vrouw werd in het begin van dit jaar bruut overvallen door twee mannen en beroofd van haar schoudertas en telefoon. Dat gebeurde op de kruising van de Wattweg en de Nobellaan in Bergen op Zoom.

De daders werden vastgelegd door verschillende bewakingscamera's. Die beelden waren maandag te zien in de uitzending van Bureau Brabant.

Stompen in haar buik

De 23-jarige vrouw was op maandagmiddag 3 januari rond vijf uur op weg naar huis toen ze op de kruising van de Wattweg en de Nobellaan door twee mannen op de grond gegooid. De overvallers gooiden de vrouw op de grond en gaven haar een paar stompen in de buik.

Met haar schoudertas en telefoon gingen ze ervandoor. De tas werd leeg teruggevonden op de Oude Wouwsebaan. De daders staan op beeld bij Bureau Brabant. Wie herkent deze mannen?