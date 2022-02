Fenomenale Ireen Wüst pakt goud op 1500 meter

Ireen Wüst in actie tijdens de Olympische Spelen van 2022 (Foto: ANP)

Ireen Wüst heeft maandagochtend tijdens de Olympische winterspelen goud gepakt op de 1500 meter. De 35-jarige schaatsster uit Goirle zette in de twaalfde rit een scherpe tijd neer waar de concurrentie geen antwoord op had. Het is voor de Brabantse haar zesde gouden medaille.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Wüst ging in rit veertien van start tegen de Canadese Ivanie Blondine. Ze liet zien wederom te kunnen pieken op het juiste moment. Met een tijd van 1 minuut en 53,28 seconde reed ze een Olympisch Record. Het was wachten op de laatste rit waarin wereldrecordhoudster Nano Takagi in actie zou komen. Met nog een ronde te gaan reed de Japanse exact hetzelfde. Maar uiteindelijk gaf ze het weg in de laatste ronde waardoor de Brabantse haar zesde gouden medaille pakte.

