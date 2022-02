Gouden Ireen Wüst emotioneel na 1500 meter: 'Dit is niet normaal'

De tranen stonden na afloop van haar gewonnen 1500 meter in de ogen van Ireen Wüst. Voor de zesde keer pakte ze olympisch goud, drong langzaam tot haar door. Maar de tranen waren er ook om vrienden en familie die er niet bij konden zijn en vooral ook om haar vriendin Paulien van Deutekom, die drie jaar geleden overleed.

"Ik zit vol emoties", begon Wüst haar verhaal bij de NOS. "Het komt langzaam binnen en dan besef je pas dat dit best wel uniek is."

De prestatie van Wüst is ronduit uniek. Ze won haar zes gouden medailles op vijf verschillende Olympische Spelen. Ze blikt terug op het begin. "In 2006 nog als 19-jarige broekie stond ik hier vol trots met mijn gouden medaille. Nu, als 35-jarige, sta ik hier weer. Het is toch ongelooflijk. Dit is niet normaal. Ik heb er geen woorden voor."