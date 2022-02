Roger Schmidt twijfelt over doelman in bekerduel tegen angstgegner NAC

Het zijn roerige weken in Eindhoven. Twee keer op rij werd er verloren en een keeperswissel pakte dramatisch uit. Dinsdag moet de weg omhoog weer worden ingezet. Allereerst moet er in de kwartfinale van het bekertoernooi afgerekend worden met NAC, uitgerekend de angstgegner van PSV. Wie er onder de lat staat, is nog onduidelijk.

Ralf Seuntjens had eerder op de middag nog gezegd dat NAC 90% geluk moet hebben om van PSV te kunnen winnen. Daar gelooft de trainer van PSV niet in. Want na het horen van die uitspraak ging de glimlach even weg en sloeg hij een wat serieuzere toon aan.

Het goede nieuws: NAC won sinds 2004 niet meer in Eindhoven. Maar minder hoopgevend; in de beker werden de laatste vier ontmoetingen verloren.

"We hebben al zoveel wedstrijden dit jaar onnodig verloren. De wedstrijd tegen Willem II konden we niet verliezen, maar toch gebeurde het. In Heerenveen geven we ook een zekere overwinning weg. Het is goed dat ik dit allemaal weer hoor, want dit ga ik zometeen aanhalen."

En zo geschiedde. Nog voordat er een bal was getrapt op de training, riep Schmidt zijn gehele selectie bij elkaar en zette de spelers op scherp met de zojuist gehoorde statistieken en uitspraken.

Hoewel de druk op de trainer groter is geworden na de nederlagen tegen Ajax en PSV, stond hij er ontspannen bij. Schmidt weet als geen ander dat er dinsdag geen enkel excuus is om te verliezen. Toch is hij blij dat de wedstrijd niet in Breda wordt gespeeld. "De eerste wedstrijd die ik bekeek van PSV was NAC-PSV van twee jaar geleden. De sfeer daar heeft toen wel indruk op mij gemaakt. Ik ben blij dat we thuis spelen."