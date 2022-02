Oudste Brabander Anneke (107) overleden, ze rookte nog elke dag een sigaret

De oudste inwoner van Brabant is afgelopen vrijdag overleden. Anneke Weterings-Maas werd 107 jaar oud. Ze overleed in haar slaap.

Toen zij in september de oudste van Brabant werd, was ze nog gezond. "Ze hoort niet meer zo goed en ze heeft een loep nodig bij puzzels maar daar hebben jonkies van 60 ook last van", zei haar jongste dochter Marian toen.

Ze woonde nog zelfstandig in een appartement in Dongen, dankzij haar dochters die de dagelijkse boodschappen in huis haalden, kookten en de was deden. Het ontbijt maakte Anneke zelf. Volgens haar dochters at ze ‘als een bootwerker’, ook toen ze de honderd al was gepasseerd.

Haar gezondheid ging de laatste week opeens achteruit, vertelt Marian. De ouderdom sloeg op deze respectabele leeftijd toch toe. "Vorige week zagen we dat ze kracht aan het verliezen was en achteruit ging. Op dinsdagavond kon ze niet meer. We hebben haar op bed gelegd en ze heeft met tussenpozen tot vrijdag geslapen."