FC Eindhoven koerst richting subtop, Helmond Sport buigt hoofd in slotfase

FC Eindhoven knokt zich naar de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Maandag zette het Excelsior met 4-1 opzij. Helmond Sport maakte op bezoek bij Jong FC Utrecht twee keer een achterstand goed, maar verloor toch: 3-2. Jong PSV ging bij het tweede elftal van Ajax met 2-0 de boot in.

Jong FC Utrecht - Helmond Sport: 3-2 (1-1). Twee keer kwam Helmond Sport in Utrecht terug van een achterstand, maar in de slotfase moesten de voetballers toch het hoofd buigen voor Jong FC Utrecht. Thomas van Beekman en Jelle Goselink tekenden telkens voor de gelijkmaker. Treffers van Mees Rijk, Robert Shein en Ayman Sellouf deden de Helmonders echter de das om. Na deze volgens de club 'onnodige nederlaag' zien de Helmonders zichzelf terug op plek 19.

Niet veel later maakte Marouan Azarkan er onverwacht 3-1 van, waarna het tempo wat inzakte. Na rust gingen de Rotterdammers op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar in de 87ste minuut kreeg het de definitieve knock-out te verwerken. Wederom was Sleegers de gelukkige. Hij maakte dit seizoen al 12 goals, ook gaf hij 10 assists. FC Eindhoven klimt door de eclatante zege naar plek 5.

Jong Ajax - Jong PSV: 2-0 (0-0).

Nadat het eerste elftal van PSV twee weken geleden al het hoofd moest buigen tegen Ajax, moesten de jongelingen uit Eindhoven precies hetzelfde doen. Tegen Jong Ajax werd het 2-0. In de eerste helft kregen de Brabanders grote kansen, waaronder een bal op de paal. Maar Jong PSV wist die niet te verzilveren. In het tweede bedrijf kwam Jong Ajax beter in het spel en maakte het 1-0 via een penalty, benut door Naxi Ünüvar. Ver in de extra tijd kregen de Ajacieden weer een pingel. Ditmaal was het Sontje Hansen die 'm binnenschoot. Jong PSV staat nu op plek 9.

Opvallend was het uitvallen van scheidsrechter Michael Eijgelsheim uit Oirschot. Twee jaar geleden maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, juist als invaller van de toen geblesseerd geraakte Kevin Blom. Nu moest hij zelf vanwege een blessure de fluit afstaan aan de vierde official.