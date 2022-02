Twee Eindhovense skiërs (20 en 21) komen om door lawine in Frankrijk

De twee Nederlandse skiërs die maandagmiddag om het leven zijn gekomen door een lawine in de Franse Alpen, komen uit Eindhoven. Dat meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze waren volgens reddingsdiensten buiten de bewaakte piste aan het skiën.

Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar. Hun families zijn ingelicht door het ministerie.

Rond een uur ’s middags zag een skiliftmedewerker van wintersportgebied Les Sybelles een sneeuwwolk op een van de hellingen van de Col de Bellard. Dit meldt De Telegraaf, dat mensen heeft gesproken die bij de reddingsoperatie waren betrokken. Volgens de skiliftmedewerker zijn toen twee patrouilles gaan kijken. Zij ontdekten voetsporen buiten de piste van skistation Saint-Colomban-des-Villards.

Heli's en speurhonden

"Zij verwittigden direct de hulpdiensten”, zegt reddingswerker Thomas Maisonneuve van de politie tegen de krant. "We zijn met twee helikopters en drie honden op zoek gegaan. In totaal waren we met vijftien man.” De twee jonge skiërs lagen op 1 meter en 1 meter 50 onder de sneeuw. Zij werden gevonden met behulp van een hond en een lawinesonde, die kan meten hoe diep iemand onder de sneeuw ligt.

"We hadden twee artsen bij ons, die direct zijn begonnen met reanimeren. Ze zijn daarmee doorgegaan in de helikopter, op weg naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar zijn de skiërs onderzocht en overleden verklaard”, vervolgt Maisonneuve tegen het dagblad.

Aanzienlijk lawinerisico

Het risico op lawines in dit deel van de Alpen gold maandag als aanzienlijk. Enkele dagen geleden was het raak in een ander deel van de Alpen, in het Oostenrijkse Tirol. Daar vielen in korte tijd zeker acht doden te betreuren door lawines. Media spraken over een zwarte dag voor de regio.