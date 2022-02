Vliegtuigmonteurs zijn niet aan te slepen nu we weer vaker op reis gaan

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vliegtuigmonteur Sander de Jong heeft het weer druk op Woensdrecht. (foto: Raoul Cartens)

De coronacrisis heeft er ingehakt in de wereld van vliegtuigmonteurs. Want waar vliegtuigen stil bleven staan, hoefde er ook niet aan gesleuteld te worden. Het kostte meer dan honderd medewerkers hun baan bij Fokker Techniek op vliegbasis Woensdrecht. Maar nu het vliegverkeer weer aantrekt, kunnen veel van hen weer terug in dienst.

De angst voor corona neemt en steeds meer mensen gaan weer op reis, zegt Aris Promos van het bedrijf. "Dus zetten de maatschappijen weer meer toestellen in. En die worden hier nagekeken en onderhouden."

"Het was zweten tijdens de coronatijd, waarbij we toch afscheid van mensen hebben moeten nemen."

Op de achtergrond landt er een splinternieuwe Airbus 330 van de KLM. Het landingsgestel moet worden aangepast en dat mag alleen worden gedaan door hooggekwalificeerd en gecertificeerd personeel, zoals bij Fokker Techniek op Woensdrecht. Op het 'parkeerterrein' voor vliegtuigen voor de hangar moet wat worden geschoven, want er is bijna geen plaats meer.

Vliegtuigmonteur Sander de Jong werkt al 22 jaar bij Fokker op Woensdrecht. "Het is altijd al een heel dynamisch bedrijf geweest, met zijn up en downs. Veel reorganisaties heb ik al meegemaakt, maar nu gaan we heel goed. Het was zweten tijdens de coronatijd, waarbij we toch afscheid van mensen hebben moeten nemen. Maar nu trekt het dus weer aan." Fokker Techniek moest vorig jaar, in het heftigste deel van de coronacrisis, ruim 100 medewerkers laten gaan. Bij het grootste deel ging het om jaarcontracten die niet werden verlengd, maar het bedrijf ontkwam niet aan ontslag van een handjevol vaste medewerkers.

"Als je dan zo'n machtig mooie grote machine ziet staan, dan denk ik nog altijd van 'wow', wat prachtig."

"Inmiddels zijn de meesten van hen weer hier aan de slag, als ze al niet ergens anders een baan hadden. Afgelopen tijd hebben we al zo'n 40 nieuwe mensen aangenomen en we zijn hard op zoek naar nog eens dat aantal mensen", vertelt Aris Promos toe.

En een beter reclamebord voor nieuwe monteurs kunnen ze aan Sander de Jong niet hebben. "Het is prachtig werk om te doen en ik ben er echt trots op. Ik denk dat je weinig mooiere banen in de techniek kunt vinden dan dit."

"We gaan we een extra hangar laten bouwen en de bestaande hangar wordt vergroot om extra plek te bieden."