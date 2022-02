Coronanieuws : openhouden samenleving wordt uitgangspunt kabinet

17.22

Bron- en contactonderzoek naar coronabesmettingen is met de huidige besmettingscijfers "volstrekt zinloos aan het worden", vindt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland. "Als de hele samenleving open is en wij gaan toch nog heel erg kijken: waar komt de bron van de besmetting vandaan? Met dit soort cijfers is dat volstrekt zinloos aan het worden", zei hij in een interview op BNR Nieuwsradio.

Het lukt nog maar bij een fractie van alle gemelde besmettingen om te onderzoeken waar iemand mogelijk het virus heeft opgelopen en met wie diegene allemaal in contact is geweest. Rouvoet wil "op korte termijn" over het nut van het bron- en contactonderzoek in gesprek met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid.

"We moeten erover praten of het in deze vorm nog zinvol is en of we die krachten beter kunnen inzetten in de virusbestrijding", aldus Rouvoet. Bijvoorbeeld bij het testen of in volgende boostercampagnes.