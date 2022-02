Kindje lang mishandeld: bloot in poep en vastgetapet aan stoel

Archieffoto: ANP

Bijna twee jaar lang mishandelde de nu 26-jarige Shipra L. uit Tilburg haar jonge stiefdochter. Dat begon toen het meisje 3 jaar oud was. Ze bond het kindje met ducttape vast in een kinderstoel. Ook moest het kindje naakt op een kruk zitten, in haar eigen ontlasting. De verdachte filmde dit, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda.

De problemen speelden tussen maart 2019 en 1 januari 2021. Shipra L. woonde toen al een tijdje samen met de biologische vader van het meisje. Het meisje was ‘lastig’ en had gedragsproblemen. Volgens L. kwam de opvoeding grotendeels op haar schouders terecht. Vader was veel afwezig vanwege zijn werk.

"Mijn stiefdochter werd jaloers toen mijn eigen dochter werd geboren."

In 2019 raakte Shipra L. zwanger van haar toenmalige vriend, de biologische vader van het meisje om wie het in deze zaak gaat. Vanaf dat moment ging het mis. “Ik ben negen maanden lang ziek geweest, maar moest ondertussen ook voor mijn stiefdochter zorgen. En toen mijn eigen dochter werd geboren, merkte ik dat mijn stiefdochter jaloers werd.” Op een rustige toon vertelde Shipra L., casual gekleed en met lange zwarte haren, hoe ze tot de keuze kwam om haar stiefdochter met ducttape vast te binden in een kinderstoel. Ze moest naar de wc en vertrouwde het niet om de stiefdochter bij haar eigen dochter te laten. Ze filmde dit. Volgens de advocaat om te bewijzen dat het meisje onhandelbaar was. De officier van justitie wilde deze beelden dinsdag tonen tijdens de zitting, maar de advocaat maakte bezwaar en de rechtbank ging hierin mee. Shipra L. liet haar stiefdochter ook naakt op een kruk zitten, in haar eigen ontlasting. Ze deed dit naar eigen zeggen omdat haar stiefdochter expres haar poep en plas uitsmeerde. Terwijl het meisje op de kruk zat, vuurde Shipra L. op een kleinerende manier vragen op haar af. "Waarom ben je zo stout geweest? ‘Waarom doe je zo?"’ Ook dat werd gefilmd.

"Hoe kun je zo intens gemeen doen tegen zo'n meisje?"

De officier van justitie zei geschrokken te zijn van de beeld- en geluidsfragmenten. “De toon is dwingend en koel. Sommige opmerkingen zijn zo gemeen en kwetsend. Telkens vragen waarom ze iets heeft gedaan. Hoe kun je zo intens gemeen doen tegen zo’n meisje?”, vroeg de officier zich af. Shipra L. hoorde het allemaal in stilte aan. Wel gaf ze aan dat ze er achteraf ‘heel veel verdriet van heeft gehad’. Ze ontkende overigens dat ze haar stiefdochter onder een ijskoude douche heeft gezet. “Het was een lauwe douche.” Op de vraag of ze haar stiefdochter op haar billen had geslagen, antwoordde ze eerst ontkennend. De rechter vond dat raar. In een politieverhoor had ze immers iets anders verklaard. “Wat is de waarheid?”, vroeg de rechter. Shipra: “Ik denk het wel, maar ik kan het me nu allemaal niet zo goed herinneren.” Shipra L. is geadopteerd en ze kon in haar jeugd niet goed hechten aan haar adoptieouders. Die problemen draagt ze nog altijd met zich mee. Ze heeft EMDR-therapie gehad en sinds haar 19e heeft ze dagelijks persoonlijke begeleiding.

"Uit pure wanhoop heeft ze haar vastgebonden in de kinderstoel."