Koningin Máxima biedt luisterend oor aan Bredase ondernemers

Koningin Máxima praat met Bredase ondernemers over problemen door de coronacrisis.

Koningin Máxima sprak dinsdag in Breda met ondernemers over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. Op het hoofdkantoor van kledingmerk By-Bar vertelden zakenmensen haar hoe ze worstelen om hun bedrijf te redden. "Voor veel ondernemers is het heel moeilijk. Na twee jaar is de rek op", aldus de koningin na afloop.

Het aantal opdrachten en bestellingen nam enorm af, vertelden de ondernemers. Veel van hen zitten in geldproblemen.

"Ze luistert echt heel serieus en wil mensen helpen. Ze doet echt goed werk."

Anja Nuijten bijvoorbeeld heeft een schoonheidssalon in de Haagse Beemden in Breda. Door de crisis heeft ze medewerkers moeten laten gaan, wat haar ook veel geld heeft gekost. "Ik heb moeten hakken en snijden om een gezond bedrijf te houden. Ondanks de coronasteun heb ik mij als ondernemer echt in de steek gelaten gevoeld. Maar goed, we herpakken onszelf en gaan weer vooruit." Anja is wel blij met de koninklijke aandacht voor haar problemen en die van de andere ondernemers in Breda. "Dit bewijst eigenlijk dat er ook op hoog overheidsniveau naar ons wordt geluisterd. En dat geeft mij echt heel veel moed."

Koningin Maxima is zich bewust van de problemen waar Bredase ondernemers, net als in de rest van het land, mee kampen: "Gebrek aan kapitaal na twee jaar van moeilijkheden, moeite met financiering , belastingschulden en personeelstekorten."

"Het voelt eigenlijk meer als coaching. Zo van: dit is wat het is en we horen je."

Maar er waren in de gesprekken met de Bredase ondernemers ook lichtpuntjes. "Ook heel mooi hoe de gemeente Breda de ondernemers probeert te faciliteren en flexibiliteit toont om deze ondernemers te helpen", aldus de koningin. Dat ervaart Anja ook zo: "Ik heb echt maandelijks contact met de gemeente en dan wordt er ook echt geluisterd. Het voelt eigenlijk meer als coaching. Zo van: dit is wat het is en we horen je. En dat je je gehoord voelt, dat scheelt al heel veel."