PSV heeft geen kind aan NAC en bereikt halve finale KNVB Beker

PSV heeft dinsdagavond met speels gemak de halve finale van het toernooi om de KNVB Beker bereikt. NAC Breda werd eenvoudig verslagen in een wedstrijd die bij rust al beslist was. Na 90 minuten stond er een 4-0 eindstand op het scorebord.

Vooraf werd de wedstrijd misschien wel groter gemaakt dan die was. Het bleef de nummer twee van de Eredivisie tegen de nummer elf van de Eerste Divisie. Dat was duidelijk terug te zien op het veld. Want ondanks dat de laatste vier bekerconfrontaties tussen de twee ploegen waren gewonnen door NAC, werd daar geen vijfde keer aan toegevoegd.

PSV begon in een sterke opstelling en Joël Drommel stond weer onder de lat. Afgelopen zaterdag, voor het competitieduel met AZ, werd de doelman nog gepasseerd door Roger Schmidt. Maar zijn vervanger, Yvon Mvogo, ging in de fout. Daarom kreeg Drommel tegen NAC weer de voorkeur onder de lat. Opmerkelijk aangezien je een keeper niet elke wedstrijd wisselt, iets wat de Duitse oefenmeester zaterdagavond nog zei.

Kansenregen

De keuze voor Drommel bleek in deze wedstrijd een veilige keuze. De goalie kreeg in de wedstrijd werkelijk niks te doen. Terwijl zijn collega aan de overkant de een na de andere bal voorbij zag vliegen. Met regelmaat had Nick Olij nog een antwoord, maar hij kon niet voorkomen dat de Eindhovenaren bij rust al met 3-0 voor stonden.

Mario Götze was twee keer trefzeker. Ook de teruggekeerde Noni Madueke deelde mee in de feestvreugde. Hij had de thuisploeg binnen tien minuten al op voorsprong gezet. Het was een wonder dat het bij rust pas 3-0 stond. NAC mocht niet klagen over de effectiviteit van PSV.