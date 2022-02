Vrouw (19) overleden bij ongeluk op N279 bij Heeswijk-Dinther

Bij een ongeval op de N279 bij Heeswijk-Dinther is dinsdagavond een 19-jarige vrouw overleden. Dat meldt de politie woensdagmorgen. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond halftien ter hoogte van het viaduct Steeg. De vrouw zou naar beneden zijn gesprongen, waarna ze werd geraakt.

De plek van het ongeval werd afgezet met schermen. Voor alle betrokkenen en getuigen van het incident is slachtofferhulp ingeschakeld.

De weg werd geruime tijd afgesloten in de richting van Den Bosch naar Veghel. Het vele verkeer dat achter het ongeval stil stond, is weggeleid.

Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl.