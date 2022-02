Je Puma's in de groenbak: proef met composteren van sneakers

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 In Sint-Oedenrode wordt geëxperimenteerd met het composteren van sneakers

Je afgetrapte sneakers in de groenbak gooien? Dat lijkt nu nog een gekke actie, maar als het aan de Brabantse afvalverwerker Ortessa Groep ligt, duurt dat niet lang meer. Het Duitse sportkledingmerk Puma ontwikkelt momenteel een composteerbare schoen. En hoe afbreekbaar die schoen is, wordt getest in Sint-Oedenrode.

Alle groenbakken van de gemeenten Meierijstad en Maashorst komen uit bij dochterbedrijf Valor Compostering in Sint-Oedenrode. Arie Verhoeven heeft in zijn werkende leven al heel wat dingen voorbij zien komen tussen dat gft-afval. Maar schoenen zaten daar niet bij. Tot nu. Want de speciaal ontwikkelde Puma's worden in een soort jute zakken bewust tussen het broeiende afval gestopt om te kijken wat er gebeurt.

Zo ziet de schoen er nieuw uit.

"Composteert de schoen? Dat was eigenlijk de vraag van Puma. Daar kan je natuurlijk maar op één manier achter komen. In de tunnel ermee", zegt Arie Verhoeven. Het gaat om de meest verkochte schoen van Puma, vult hij aan. Voor de kenners onder ons, de suède schoen met veters. "De schoen is op een nieuwe manier ontwikkeld met materialen die biologisch afbreekbaar zijn", zegt Verhoeven. Kleinschalig begin

Puma werkt al langer aan een kledinglijn die beter is voor het milieu. Ook de schoenen zijn meegenomen in die ontwikkelingen, maar volgens het Duitse bedrijf was de tijd nog niet rijp. Consumenten zouden toen nog helemaal niet bezig zijn met biologisch afbreekbaar schoeisel. Nu is de tijd veranderd en wil het bedrijf echt werk maken van composteerbare gympen. Kleinschalig, dat wel. Daarom is gekozen om voor één soort schoen aanpassingen te doen om ze biologisch afbreekbaar te maken.

De sneakers gaan in een speciale zak de composttunnel in

Hoe afbreekbaar, dat wordt nu in Sint-Oedenrode onderzocht. 500 Duitsers hebben een paar van deze nieuwe sneakers gekregen. Ze moeten er een half jaar op 'proeflopen' voordat ze weer worden ingeleverd. Dat is belangrijk om te testen of deze biologisch afbreekbare schoenen net zo lekker lopen als het oude model. Ook moet blijken dat de schoen niet al half uit elkaar valt na een paar maanden. Een speciale zak

De afvalverwerker stopt de teruggestuurde schoenen vervolgens in stukjes in een speciale zak. Een zak met gaatjes, waar de lucht goed doorheen kan. "Zo kunnen de bacteriën er goed bij." En dan is het afwachten wat die schoen nou precies doet. "Het afval in de composttunnel doet er gemiddeld twee weken over om compost te worden. De schoenen natuurlijk langer. Daarom halen we elke twee weken één zak met schoenen uit de tunnel om te kijken naar het resultaat. De rest van de zakken gaat dan een nieuwe ronde mee."

De sneaker na 30 dagen in de composttunnel.