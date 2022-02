Nachtburgemeester ziet geen reden voor feest: 'Testen is te veel gevraagd'

De horeca mag vanaf volgende week vrijdag waarschijnlijk langer open. Voor veel kroegen goed nieuws, maar volgens Tilburgse nachtburgemeester Tim Frenken (27) nog geen reden voor feest: “De horeca mag misschien twee uur langer open, maar de nachthoreca heeft nog steeds een groot probleem.”

Het lijkt erop dat aan het eind van de maand veel coronamaatregelen verdwijnen. Een definitief besluit is er nog niet, maar het kabinet overweegt de horeca tot twaalf uur 's avonds open mag blijven, de anderhalvemeterregel af te schaffen en invoering van 1G-beleid. Met een negatieve test worden festivals en evenementen dan toegankelijk.

Als nachtburgemeester staat Tim Frenken midden in het Tilburgse nachtleven. Hij hoort dan ook verschillende geluiden over de versoepelingen. "De horeca mag misschien twee uur langer open maar de nachthoreca heeft nog steeds een groot probleem. Voor restaurants en sommige cafés is dit precies genoeg om de zaak draaiende te houden, maar nachtclubs zitten nog steeds met de gebakken peren.”

Hij is blij voor de restauranteigenaren maar houdt z'n hart vast voor de nachtclubs. “Ik ben zelf altijd tevreden met alles wat we meer mogen. Het is alleen jammer dat de discotheken en nachtclubs nog steeds niet weten wanneer ze eindelijk weer helemaal open mogen. Als je een nachtclub hebt, zijn deze versoepelingen echt niet genoeg en moet je ook nog eens je bezoekers vragen zich te testen."